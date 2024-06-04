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Sağlık Baş ağrısı diyip geçmeyin! Bunun habercisi olabilir
Sağlık

Baş ağrısı diyip geçmeyin! Bunun habercisi olabilir

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:27:00 -
Baş ağrısı diyip geçmeyin! Bunun habercisi olabilir

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, “Uzun süreli geçmeyen baş ağrısı, bulantı, kusma, kol ve bacakta güçsüzlük gibi belirtilerle görülen beyin tümörleri, ciddi sağlık sorunlarıdır ve erken teşhis hayati önem taşır” dedi.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, “Uzun süreli geçmeyen baş ağrısı, bulantı, kusma, kol ve bacakta güçsüzlük gibi belirtilerle görülen beyin tümörleri, ciddi sağlık sorunlarıdır ve erken teşhis hayati önem taşır” dedi.

Beynin içinde veya çevresinde gelişen anormal hücre büyümeleri ’beyin tümörleri’ olarak adlandırılır. Beyin tümörleri yenidoğandan ileri yaşlara kadar tüm yaş gruplarında görülebiliyor. Yapılan araştırmalarda bu tümörlerin toplumda görülme sıklığı 100 binde 3-5 arasında.

“Geçmeyen ve uzun süren baş ağrıları varsa muhakkak bir hekime başvurulmalı”

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, beyin tümörleri hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulundu. Beyin tümörlerinin en sık belirtilerinin, baş ağrısı, bulantı kusma, kol ve bacakta güçsüzlük şeklinde görülebildiğini ifade eden Opr. Dr. Karkucak, “Geçmeyen ve uzun süren baş ağrıları varsa muhakkak bir hekime başvurulması gerekir. Beraberinde ilerleyen evrelerde şuurda bulanıklık, kişilik değişiklikleri, kol ve bakacakta güçsüzlükle beraber tek başına hareket edememe tablosu olabilir” diye konuştu.

“Erken teşhis hayati önem taşır”
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Erken teşhisin hayati önem taşıdığına değinen Opr. Dr. Karkucak, “Yine konuşma bozukluğu, duymada problem yaşanabilir. Beyin tümörlerinde görüntüleme yapıldıktan sonra altın standart ilaçlı, kontrastlı beyin emarı (MR) görüntüleme yapıldıktan sonra cerrahi karar verilirse cerrahi uygulama yapılır. Cerrahi tedaviden sonraki süreçte kişinin eğer güç kaybı, defisiti yoksa her hangi bir fizik tedavi ihtiyacı olmayabilir. Devamında çıkan patolojik sonuca göre ek bir tedavi olarak radyoterapi, kemoterapi ihtiyacı olabilir. Yeni tıbbi teknolojiler sayesinde tanı ve tedavide önemli gelişmeler sağlanmıştır. Unutmayalım ki erken teşhis hayati önem taşır” ifadelerine yer verdi.

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