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Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde yapılan bilimsel araştırmayla, baş ağrısı şikayetiyle acil servise başvuranların önemli bölümünde depresyon olduğu ortaya konuldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:26
Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir

Hastanenin acil servisine her gün yaklaşık 10 kişinin baş ağrısı şikayetiyle başvurması üzerine DEÜ Acil Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı danışmanlığında Acil Tıp Uzmanı Burcu Poyraz tez çalışması yaptı.

Baş ağrısı çektiği için başvuran ve araştırmayı kabul eden 18-85 yaş arasındaki 273 hastaya depresyon ölçeği uygulandı ve ağrı kesici ilaçlar verildi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucunda, hastaların yüzde 8'inde ağır olmak üzere toplam yüzde 56'sında, yani 153 kişide depresyona rastlandı.

Depresyonu olan hastaların analjezik, yani ağrı kesici ilaçlara daha az yanıt verdiği tespit edildi.

Başvuru şikayeti baş ağrısı ancak asıl sebep depresyon

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın asıl amacının acil servise baş ağrısı ile başvuran hastalardaki depresyon sıklığını belirlemek olduğunu kaydetti.

Acil bölümüne baş ağrısı şikayetiyle gelen kişi sayısının yüksek olduğuna işaret eden Yanturalı, "Migren ve baş ağrısı arasındaki ilişki daha önce ortaya konmuştu. Hastalar acil servise baş ağrısı ile geliyor ama bunun altında depresyon var mı yok mu buna baktık. Depresyon hastalarında baş ve sırt ağrısı olabiliyor. Hastalar bunu tedavi etmeye çalışıyor. Söz konusu hastaların gerçek adresleri psikiyatri mi onu anlamak istedik. Şikayet baş ağrısı ama asıl sebep depresyon olabilir." dedi. 

Yüzde 3 veya 4'ünde organik nedenler

Dr. Burcu Poyraz da baş ağrısının beyin travması, düşme, tümörler gibi birden çok sebebi olabildiğini, bunun yanında sebebi bilinmeyen baş ağrılarının bulunduğunu kaydetti.

Poyraz, dünya ortalamasına göre, baş ağrısı ile gelenlerin yüzde 3 ya da 4'ünde ise organik sebepler bulunduğunu ifade etti.

Baş ağrısı, sırt ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerle acil servise gelenlerde depresyon olabildiğini söyleyen Poyraz, "Acil servise sık başvuranlar, sık ağrı kesici kullananlar daha fazla depresyondaydı. Herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Baş ağrısıyla sürekli hastaneye geliyorlar ama tedavi olamıyordu." dedi.

Burcu Poyraz, doğru tanı ile bu hastaların tedavi olabileceğini, sağlık sistemindeki yükün de hafifleyebileceğini dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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