Barzani'nin yayınlatmadığı Şara röportajının arkasından PKK çıktı: SDG emri PKK'dan alıyor, buna seyirci kalacak değiliz
Gündem

Barzani'nin yayınlatmadığı Şara röportajının arkasından PKK çıktı: SDG emri PKK’dan alıyor, buna seyirci kalacak değiliz

Irak merkezli Şems TV, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile röportaj yapmış ancak röportaj siyasi gerekçelerle yayınlanmayınca Suriye tepki göstermişti. Röportajın yayınlanmasına Mesud Barzani’nin engel olduğu, yayınlanmamasının nedeni olarak da Şara’nın PKK ve Türkiye ile ilgili sözleri olduğu ortaya çıktı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ülkesindeki Kürtlere verdiği değeri göstermek için kendisiyle röportaj yapmak için sıra bekleyen onlarca uluslararası ve ulusal kanala rağmen Irak merkezli Şems TV'nin röportaj teğklifini kabil etmiş ve ülkesindeki ve bölgesindeki gelişmeleri değerlendirmişti. Ancak sürpriz bir şekilde kanal, "siyasi gerekçelerle" röportajı yayınlamama kararı aldı.

Suriye ise bu karara tepki göstermişti.   Röportajın yayınlanmasına Mesud Barzani’nin engel olduğu ortaya çıkarken yayınlanmama gerekçesinin ise Şara’nın röportajda Türkiye ve PKK konusunda yaptığı açıklamalar olduğu belirlendi.

BUNA SEYİRCi KALACAK DEĞİLİZ

Şara’nın röportajda SDG’yi kastederek “Bunlara  emir Kandil’den geliyor. Yani şu an YPG’nin emir komutasında bulunan şahıs aynı zamanda Afrin’de kaybettikleri çatışmayı da komuta etmişti. 7 seneliğine Kandil’e çekildiler. Geçen sene ise geri geldiler. Tamam mı? YPG’nin içerisindeki elebaşı ve militanlar Kandil’e bağlılar. Terör örgütü PKK’ya bağlılar ve sürekli onların emirlerini uyguluyorlar. Bunu kimse inkar da etmiyor. ABD de bölge ülkeler de bunu biliyor. Bunların Türkiye’ye 40-50 yıllık düşmanlıkları var. Suriye toprakları bu sorunlardan doğacak bedelleri daha fazla kaldıracak durumda değil. Suriye bu duruma seyirci kalacak da değil” dedi.

BEN TEHDİT ETMEM

Sunucunun “Sayın Cumhurbaşkanı tehdit mi ediyorsunuz?” sorusu karşısında ise Şara şöyle devam ediyor: “Ben tehdit etmem. Ben hayatının yarısı savaşta geçmiş bir adamım. Tehdit zayıfların yapacağı bir iştir. Hakikati söyleyip nasihat ediyorum ve izlenecek yolu çiziyorum. Ne askeri gerçekler ne siyası gerçekler, ne güvenlik mevcudiyeti YPG terör örgütünün lehinedir. Kürtler devrimde yanımızdaydı. Ama YPG devrimde yanımızda değildi. Bugüne kadar da hep bir oraya bir buraya yanaştılar.Biz Şam’a girip rejimi devirirken onlar rejim lehine hareket ediyordu. Deyrizor’a ilerlediler, Deyr Hafir’de bazı bölgeleri ele geçirdiler hatta Halep’in kalbine kadar geldiler. Bölgede askeri bir isyan çıkarıyorsun. Suriye’nin kaynaklarını ele geçiriyorsun. 3 milyondan fazla insan bölgede senin ideolojini dahi desteklemiyor. 1 milyondan fazlasını şehirlerinden köylerinden vatanlarından kovuyorsun. Sonra özerklik şu bu diyorsun. Mantık yok burada. Kürtlerin büyük kısmı bu fikri desteklemiyor, Araplar ve Hıristiyanlar da desteklemiyor. Biz Suriye’yi yeniden inşa ediyoruz. Şu an dahi müzakere kapımız açık. Onca yaşanan olaylara rağmen hala kapıyı açık tutuyoruz.”

