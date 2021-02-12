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Dünya Barzani'nin partisinden flaş açıklama! PKK'nın iddialarına cevap verdi
Dünya

Barzani'nin partisinden flaş açıklama! PKK'nın iddialarına cevap verdi

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP, terör örgütü PKK'nın son günlerde ortaya attığı operasyon iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 08:59:00 -
Barzani'nin partisinden flaş açıklama! PKK'nın iddialarına cevap verdi

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, terör örgütü PKK'nın "KDP, TSK ile ortak hareket ediyor" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Partilerinin TSK'nın PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla herhangi bir bağlantısının olmadığını vurgulayan Muhammed, "(KDP) Asla PKK'nın savaşması veya savaşmamasının önünü kapatmamıştır. Savaşamadıkları zaman kaçıyorlarsa burada KDP'nin bir hatası yok." ifadelerini kullandı.

Muhammed, şöyle devam etti:

"PKK, asılsız ithamlardan vazgeçmelidir. Onlar da çok iyi biliyor ki KDP'nin bu savaşta bir parmağı olsaydı, PKK daha kötü bir durumda olacaktı. Bize göre bu istikrarsızlığın en iyi çözümü PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nin yakasından düşmesidir."

KDP Sözcüsü Muhammed ayrıca, PKK'nın Türkiye toprakları içinde çatışamadığını ve devamlı kaçış halinde olduğunu kaydetti.

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