0553 313 94 23

Barzani'den Türk üssüne saldırı açıklaması!

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, dün terör örgütü PKK'nın Türk üssüne saldırmasına dair açıklamada bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 13:58
Barzani'den Türk üssüne saldırı açıklaması!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin köyleri değil, terör örgütü PKK hedeflerini vurduğunu belirterek, "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." dedi.

Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Türk üssüne dün yapılan provokatif saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"PKK olmasa saldırı olmaz"

Türkiye'nin bölgeye hava saldırısı düzenlemesinin tek sebebinin terör örgütü PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Hava saldırısında köyler mi hedef alındı? Hayır! PKK'nın varlık gösterdiği bölgeler vuruldu. Burada yaşananların tek bir sebebi var o da PKK'nın kendisidir." diye konuştu.

Türk üssüne saldırı açıklaması

Bölge halkının barışçıl bir şekilde gösteri düzenleme hakkının olduğunu ancak provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini belirten Barzani, şunları söyledi:

"Türk üssüne gidip saldırmak çözüm değildir. Halkın gelip bizimle konuşması gerekiyor. PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez. Oradaki halka daha önce bazı bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulunduk ancak vatandaşlarımız bunu ihlal etti. Burada yaşananlarının sebebinin PKK olduğu gayet açıktır."

IKBY Başbakanı Barzani, kendi toprakları üzerinden komşu ülkelere saldırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "IKBY'nin siyaseti bu konuda gayet nettir; topraklarımızın komşularımıza saldırmak için kullanılmasına izin veremeyiz. Tarafların, IKBY topraklarından istifade ederek komşulara saldırması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Barzani, terör örgütü PKK'yı işaret ederek, bazı tarafların bölge halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini dile getirdi.

IKBY Başbakanı, "Halkımızın çıkarlarını göz ardı ederek komşu ülkelerimize saldırıyorlar. Topraklarımızı, güvenli bölge şeklinde kullanıp kamplarda silahlanıp komşularımıza saldırıyorlar ve bedelini biz ödüyoruz. Buna artık bir son verilmesi gerekiyor." dedi.

"Sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak"

Terör örgütü PKK'nın DEAŞ'ın ortaya çıkmasından istifade ederek bölgede yayılmacı politika izlediğine de değinen Barzani, "Maalesef son 4-5 yıldır DEAŞ ile mücadele ederken bazı taraflarda bu durumdan istifade etti ve bölgede yayılmak istedi." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Şeladize olaylarına ilişkin dün bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Barzani, "Sayın Bakan'a, olayı kışkırtanlar hakkında her türlü yasal işlemleri başlatacağımızı belirttim. Bu konuda bir komisyon oluşturup gerekli incelemeleri yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiğini, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 13:58
  1. Barzani
  2. Türk üssü
  3. saldırı
  4. IKBY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O listede Saadet Partisi birinci sırada yer aldı!
    1. O listede Saadet Partisi birinci..
    2. Muğla'da nişanlı çiftin selde ölmesi
    3. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. Siyasi partilerin, 31 Mart'ta..
    6. Skubic ve Milosevic 3 yıl daha..
    7. İYİ Partililerin oy pusulasındaki yeri..
    8. Djokovic "klasik final"de zorlanmadı
    9. Kestiği ağaç sonunu getirdi
    10. ABD'nin oyununa gelen Venezuela..
    11. Bakan Soylu, 'Cumhuriyet tarihinin..
    12. Yahudi yerleşimcinin şehit ettiği..
    13. YSK Başkanı Güven: "Bugün itibarıyla..
    14. Partilerin oy pusulasındaki yerleri..
    15. Gaziantepspor maça çıkmadı
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. "Bunun arkasında PKK'nın olduğunu..
    18. Yer: İzmir... Tekne mürettebatı fark..
    19. Batı Şeria'da İsrail şiddeti devam..
    20. Barzani'den Türk üssüne saldırı..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı