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Dünya Barzani’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması! Dönüm noktası
Dünya

Barzani’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması! Dönüm noktası

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Barzani’den "Terörsüz Türkiye" açıklaması! Dönüm noktası

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasayı “cesur bir adım” olarak nitelendirdi. Barzani, düzenlemenin Türkiye ve bölge için kalıcı barış yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Barzani, “Bu cesur adım, Türkiye’de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

Her zaman barış ve diyaloğun en doğru seçenek olduğuna ve silahlı çözüm devrinin geride kaldığına inandıklarını vurgulayan Barzani, şunları kaydetti:

"Bu yasa, Türkiye'deki tüm unsurlar arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamın sağlanması için büyük fırsattır. Herkesin bu yasayı desteklemesi ve barışın başarısı için çalışması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu yasanın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm lider ile taraflara takdir ve tebriklerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi Kürdistan Bölgesi'nin barış ve istikrarın başarısına olan tam desteğini bir kez daha teyit ediyoruz."

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