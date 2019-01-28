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Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Irak’taki Türk üssüne saldırının arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz" dedi. Son saldırıyla beraber gözler yine 'PKK saldırılarını durdurma sözü' veren Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminde.

28 Ocak 2019 Pazartesi 08:02
Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne yönelik saldırıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bunun arkasında PKK olduğunu biliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu saldırıyla ilgili gazetecilere açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı başarılı operasyonlar yaptığını söyledi ve saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Barzani’yle görüştü

“Bundan rahatsız olmaya başladılar. İyice köşeye sıkıştılar. Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler.

Sivil gibi geldiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bloomberg haber ajansına açıklamasında ‘Saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını’ belirtti. Milli Savunma Bakanlığı saldırının PKK provakasyonu olduğunu açıklarken, Reuters Kürt yetkililere dayanarak Türk üssüne saldırı sırasında “bir protestocunun öldüğünü” duyurdu.

Sorumlusu PKK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Türk askeri üssüne yapılan baskının ardından yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sorumlusunun PKK olduğunu söyledi. Barzani, “Daha önce de söyledik. Topraklarımızın kullanılarak komşularımızın güvenliğinin tehdit edilmesini asla kabul etmiyoruz. Asıl nedenini ele almalıyız. Asıl sebep oradaki PKK varlığıdır.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 08:02
  1. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
  2. Türk üssü
  3. saldırı
  4. Duhok
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Neçirvan Barzani

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