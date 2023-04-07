Bartın’da yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Bartın’da 3 katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını kaybetti.

Yangın Bartın’ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesindeki 3 katlı binada çıktı. Sabaha karşı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 86 yaşındaki Yücel Aktaş ve 83 yaşındaki Nesrin Aktaş çifti hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yangında hayatını kaybeden Yücel Aktaş’ın ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası, Nesrin Aktaş’ın da üvey annesi olduğu öğrenildi.