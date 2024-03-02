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Yerel Bartın'da bir kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı
Yerel

Bartın'da bir kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 14:33:00 -
Bartın'da bir kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Bartın’da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Gürgenpınarı Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer’e, İnkumu beldesinden Bartın istikametine seyir halinde olan V.U. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Rukiye Değer’e olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeyen çalışan Değer’e otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle kadının savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü V.U. gözaltına alındı.

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