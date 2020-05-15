  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Yerel

Bartın'da belgesiz giriş-çıkış yapmak isteyenlere 22 bin TL ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş-çıkışların belgeyle yapıldığı Bartın'da, söz konusu kurala uymayan 7 kişiye 22 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:39:00 -
Bartın'da belgesiz giriş-çıkış yapmak isteyenlere 22 bin TL ceza

Bartın Valiliği'nin seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin yurda yerleştirilerek 14 gün karantinaya alınacağını açıklamasının ardından jandarma ekipleri, bu kapsamda çalışma yaptı. Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde il dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Akmanlar köyünden Zonguldak il sınırında bulunan İhsanoğlu köyüne gitmeye çalışan İ.T., Ş.B., A.A., E.S ve Y.G. yaya olarak ormanlık alandan geçerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 5 kişi geldikleri yere geri gönderildi.

Hakkında işlem yapılan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 3 bin 150'şer TL'den toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı