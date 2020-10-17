  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Aktüel

Bartın'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:37:05 -
Bartın'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

BARTIN (AA) - Bartın'da, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bartın Valiliği önünde bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen araçlardan oluşan konvoy, kentte şehir turu attı.

STK'lar adına basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bartın Şube Başkanı Selami Ünsal, Ermenistan'ın son saldırıları ile bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan’ın sonuna kadar yanında olduklarını belirten Ünsal, dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan'ın, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ettiğini belirtti.

Ünsal şöyle devam etti:

"Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Azerbaycan'ın başlattığı harekatın başarılı olması için dua edilen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması
Gündem

Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay