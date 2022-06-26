Bartın’da şiddetli yağışlar sebebiyle turuncu alarm verildi. Vatandaşlar ise yarın kamu kurum ve kuruluşlarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bartın yarın kamu kurumları tatil mi? Hamile engelli personel idari izinli mi 27 Haziran Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlarla ilgili bilgi verdi.

Yurdun kuzeyinin, özellikle Karadeniz'in soğuk havanın etkisi altında olduğunu belirten Şahin Şahbaz, bugün Batı Karadeniz için Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde "turuncu" renkli uyarı yayınladıklarını söyledi.

Şahin Şahbaz, "Batı Karadeniz'deki yağışın yarın etkisini arttırmasını bekliyoruz. Bu nedenle Düzce'nin doğusundan, Sinop'un batısına kadar sahil kesiminde, Karabük çevrelerinde yağışların aşırı olmasını beklediğimiz için kırmızı renkli uyarı yayınlandık" dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Şahbaz, Marmara'nın doğusu için "sarı", Sakarya çevreleri için de "turuncu" renkli uyarı yayınladıklarını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.