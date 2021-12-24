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Spor Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Türkiye Şampiyonu oldu
Spor

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:06 -
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıktı.

Çorlu Spor Salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonasında 22 ilden 30 kulübün 220 sporcusu mücadele etti. Müsabakalarda 55 kiloda ter döken Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, tüm rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran başarılı sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her alanda sürdürülebilir bir gelişim göstermeye devam ediyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteriyor. Hedefimiz, alanında yetkin bireyler yetiştirmek ve Türk Sporuna değer katmak. Bu doğrultuda bizleri bir kez daha gururlandıran Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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