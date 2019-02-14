Bartın-Üniversite-Kozcağız hattına 1,2 milyon liralık kaynak

ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı için 1 milyon 200 bin liralık kaynak oluşturulduğu bildirildi.

Başkent EDAŞ’ta yapılan açıklamada, şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı’nın tamamlama çalışmaları için Bartın Valiliği koordinesinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'yle imzalanan protokolle 1 milyon 200 bin liralık kaynak oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, proje tamamlandığında bölgelerin şehrin ana kaynağından direkt olarak enerji alacağı, üniversite ve Küçük Sanayi Sitesi’nin enerji arz güvenliğinin en üst düzeye çıkacağı kaydedildi.

Ayrıca, projeyle 15 bin abonenin bulunduğu Kozcağız Beldesi'ne de enerji sağlanacağı belirtilen açıklamada, 85 köy trafosu için alternatif bir besleme hattı oluşturulacağı ifade edildi.

Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.