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Bartın-Üniversite-Kozcağız hattına 1,2 milyon liralık kaynak

Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı için 1 milyon 200 bin liralık kaynak oluşturuldu

14 Şubat 2019 Perşembe 16:53
Bartın-Üniversite-Kozcağız hattına 1,2 milyon liralık kaynak

ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı için 1 milyon 200 bin liralık kaynak oluşturulduğu bildirildi.

Başkent EDAŞ’ta yapılan açıklamada, şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı’nın tamamlama çalışmaları için Bartın Valiliği koordinesinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'yle imzalanan protokolle 1 milyon 200 bin liralık kaynak oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, proje tamamlandığında bölgelerin şehrin ana kaynağından direkt olarak enerji alacağı, üniversite ve Küçük Sanayi Sitesi’nin enerji arz güvenliğinin en üst düzeye çıkacağı kaydedildi.

Ayrıca, projeyle 15 bin abonenin bulunduğu Kozcağız Beldesi'ne de enerji sağlanacağı belirtilen açıklamada, 85 köy trafosu için alternatif bir besleme hattı oluşturulacağı ifade edildi.

Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:53
  1. Bartın
  2. Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı
  3. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ)

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