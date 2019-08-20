Barolar siyasete maşa olmasın

2 Eylül Adli Yılı Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olmasını hazmedemeyen bazı illerin barolarının törene katılmama kararına, katılacak barolar tepki gösterdi. Akit’e konuşan baro başkanları, açılış törenine katılmayan baroların tamamen siyaset yaptıklarını söylediler.

“Her şeyi siyasete çeviriyorlar”

Baroların birçoğunda bazı sıkıntıların olduğunu ifade eden Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe, “Baroların birçoğunda bazı sıkıntılarımız var. CHP zihniyetinde olan başkanlar her konuda aynı tutum içerisindeler. Geçmişte yaşanan birçok haksızlığa, Yüksek Yargı Makamı’nda bulunanların askeri vesayet makamlarından brifing aldığı dönemde ses çıkarmayıp hukuktan hiç bahsetmeyenlerin bu dönem devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek törene bu denli tepki göstermeleri anlaşılabilir bir durum değil. Tamamen siyaset yapıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Normal toplantılarda bile normal bir şey konuşamıyoruz. Onlar her şeyi siyasete çeviriyorlar” şeklinde konuştu.

“Böyle hususlara takılmaya gerek yok!”

Akit’e konuşan Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar, “Baroların kendi kişisel tasarruflarıdır. Bir takım kaygılar ifade ediyorlar. Ama yargı reformunun gündeme geldiği süreçte böyle hususlara takınılmaması gerekiyor. Bazı baroların ileri sürdükleri sebepleri Adli Yılı Açılış Töreni’nin Külliye’de yapılmasıyla hiçbir alakası yok. Anayasanın 104. maddesi, ‘Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir’ diye belirtmektedir” dedi.