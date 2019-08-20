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Barolar siyasete maşa olmasın

2 Eylül Adli Yılı Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olmasını hazmedemeyen bazı illerin barolarının törene katılmama kararına, katılacak olan barolar tepki gösterdi. Akit’e konuşan Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe, baroların siyasete maşa olmaması gerektiğini belirterek, “CHP zihniyetinde olan başkanlar tamamen siyaset yapıyorlar” şeklinde konuştu. Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar da, “Yargı reformunun gündeme geldiği süreçte böyle hususlara takınılmaması gerekiyor” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:52
Barolar siyasete maşa olmasın

2 Eylül Adli Yılı Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olmasını hazmedemeyen bazı illerin barolarının törene katılmama kararına, katılacak barolar tepki gösterdi. Akit’e konuşan baro başkanları, açılış törenine katılmayan baroların tamamen siyaset yaptıklarını söylediler. 

“Her şeyi siyasete çeviriyorlar”

Baroların birçoğunda bazı sıkıntıların olduğunu ifade eden Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe, “Baroların birçoğunda bazı sıkıntılarımız var. CHP zihniyetinde olan başkanlar her konuda aynı tutum içerisindeler. Geçmişte yaşanan birçok haksızlığa, Yüksek Yargı Makamı’nda bulunanların askeri vesayet makamlarından brifing aldığı dönemde ses çıkarmayıp hukuktan hiç bahsetmeyenlerin bu dönem devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek törene bu denli tepki göstermeleri anlaşılabilir bir durum değil. Tamamen siyaset yapıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Normal toplantılarda bile normal bir şey konuşamıyoruz. Onlar her şeyi siyasete çeviriyorlar” şeklinde konuştu.

“Böyle hususlara takılmaya gerek yok!”

Akit’e konuşan Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar, “Baroların kendi kişisel tasarruflarıdır. Bir takım kaygılar ifade ediyorlar. Ama yargı reformunun gündeme geldiği süreçte böyle hususlara takınılmaması gerekiyor. Bazı baroların ileri sürdükleri sebepleri Adli Yılı Açılış Töreni’nin Külliye’de yapılmasıyla hiçbir alakası yok. Anayasanın 104. maddesi, ‘Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir’ diye belirtmektedir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:52
  1. 2 Eylül Adli Yılı Açılış Töreni
  2. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi
  3. Akit
  4. Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe
  5. Yüksek Yargı Makamı
  6. Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar
  7. Adli Yılı Açılış Töreni
  8. Külliy
  9. Türkiye Cumhuriyeti

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  • SüleymanSüleyman15 dk önce
    Yargı camiası mahkemeler özellikle fetö davalarında hükümetin maşası olmuş bunu görmüyorsunuz. Baroların siyasetin maşası olduğunu söylüyorsunuz
  • DOST DOST 25 dk önce
    Çok güzel doğru söylemiş akepegenel başkanının emriyle hakimin savcının sarayda işine
  • abdullahabdullah43 dk önce
    adalet ,siyaset ve barolardaki antidemokratik adaletsiz baro yonetim sistemi birarada olmaz "sandik hersey degildir, okeye 4.ol siyasi barocu olma"
  • ahmetahmet46 dk önce
    barolar adalet- hukuk-meslek sorunlarindan basja isle ilgilenmesin..kohnemis fasizme yakin resmi ideoloji kemalizme asker yazilmasin, yeter artik bu cuppeli kifayetsiz siyasi muhterislik....

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