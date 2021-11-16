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Medya Barlas, yeni 'fantezisini' yazdı: Kılıçdaroğlu'nu versek, Gülen'i alsak
Medya

Barlas, yeni 'fantezisini' yazdı: Kılıçdaroğlu'nu versek, Gülen'i alsak

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış" sözleriyle gündemin en ön sırasına oturan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, yine çok konuşulacak bir yazıya imza attı. CHP'nin kapatılmasına dair yazısı çokça tartışılınca bunun bir "fantezi" olduğunu ifade etmek zorunda kalan Barlas, yine "Yazdıklarım fantezi!" notunu düşüp, "Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek ve orada bir çiftliğe yerleştirseler, buna karşı ceza vermeyeceğimize söz vererek Fethullah Gülen'i de alıp Ankara'ya getirsek.." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:53:00 -
Barlas, yeni 'fantezisini' yazdı: Kılıçdaroğlu'nu versek, Gülen'i alsak

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış" sözleriyle gündemin en ön sırasına oturan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, yine çok konuşulacak bir yazıya imza attı. CHP'nin kapatılmasına dair yazısı çokça tartışılınca bunun bir "fantezi" olduğunu ifade etmek zorunda kalan Barlas, yine "Yazdıklarım fantezi!" notunu düşüp, "Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek ve orada bir çiftliğe yerleştirseler, buna karşı ceza vermeyeceğimize söz vererek Fethullah Gülen'i de alıp Ankara'ya getirsek... Bu şekilde her şey gerçek olur" dedi. 

Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Pensilvanya'daki Fethullah Gülen, CIA'nın desteğiyle sadece Türkiye'nin değil pek çok ülkenin iç güvenlik dengesini bozdu. Acaba hâlâ orduda, adliyede, poliste var mı diye arayıp duruyoruz.

Bu arada İyi Parti adıyla bir de Fetullahçı olduğu iddia edilen yapı ortaya çıkarıldı. Şimdi 1999'u yeniden gerçekleştirsek, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek ve orada bir çiftliğe yerleştirseler, buna karşı ceza vermeyeceğimize söz vererek Fetullah Gülen'i de alıp Ankara'ya getirsek... Bu şekilde her şey gerçek olur. Hayallerle kendimizi avutamayız. Amerika ile diyaloğumuz Kemal Kılıçdaroğlu vasıtasıyla daha içten devam eder. Fethullah Gülen de Türkiye'deki seçimlerin sonucuna saygılı olur. Çünkü Amerika'ya böyle bir söz vermiş olarak Türkiye'ye gelir.

Bu yazdıklarım fantezi. Sanki Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye verilmesi, Fetullah Gülen'in ise Amerika'ya yerleştirilmesi fantezi değildi. Ne dersiniz?"

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