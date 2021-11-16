"Barlas ‘AK Parti yandaşı’ rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür"

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Bu bir ‘Koş Memo’ filmidir!” başlıklı yazısında, son günlerde getirdiği fantastik önerilerle gündem olan Mehmet Barlas’a tepki gösterdi. Korkmaz, Barlas'ın kayınbiraderi Can Paker’in, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ettiğini hatırlatarak, Barlas’ın gençlik yıllarını gündeme getirdi.

Tamer Korkmaz, “Barlas, yıllardır ‘AK Parti Yandaşı’ rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür! ‘İktidar Yandaşı maskesi ile İktidara kritik zararlar verdirme’ Özel Misyonunun aktörüdür” ifadelerini kullandı.

“Ters köşe çalışarak, AK Parti’yi vuruyor"

Korkmaz, Mehmet Barlas’ın “ters köşe yaptığını” ileri sürerek “Ters Köşe çalışarak, AK Parti’yi vuruyor! Truva Nagehan da, Koş Memo’nun zırvasını tekrarlayıp hayali bir savı pekiştirmeye yelteniyor!” dedi.

Yeni Şafak yazarı Korkmaz’ın yazısı şöyle:

“’Ben Mehmet Barlas gibi Kenan Evren’in sofrasında ‘Enginar yerine Müjde Ar gerekir’ diye soytarılık yapmadım…

12 Eylül günlerinde şirketlerimin kredilerini devlet bankalarının Nuruosmaniye şubesinden yüz kat artırmadım. 12 Eylül Cuntasına övgüler düzen yazılar da yazmadım.’

24 Mart 1991 tarihli Cumhuriyet’te çıkan bu satırlar, merhum Uğur Mumcu’ya ait…

Mumcu, aynı yazıda ‘Fırdöndü Mehmet’in onur, kişilik ve gazetecilik anlayışı, ne yapalım ki dövize endekslidir’ diyordu!

Dahası var…

Şu satırlar da, Uğur Mumcu’nun 26 Mart 1991’deki yazısından:

‘Cumhuriyet’teki keskin solculuğunu CHP’ye fatura ederek TRT Haber dairesi Başkanlığını kaptı…

Cunta sözcülüğü sırasında Türkbank’taki kredilerini 1981’de yüz kat arttırdı…

Uyum Kooperatifindeki villayı, bu arada kapattı: Dalan’a övgüler yağdırdı. Eşi Canan’a Güneş’te Dalan’ın yaşam öyküsünü yazdırdı…

Özal’a yakınlığını da ENKA’ya fatura ederek şirketini Şarık Tara’ya satıverdi…

Konvertibl Mehmet, Sabah’taki köşesini de kim bilir hangi sabahta kime, nasıl fatura edecektir?

Haydi, Boş Memo; Hoş Memo; Koş Memo; Kap Memo; Haydi Memo; Liboş Memo…’

BURJUVAZİ’NİN FIRDÖNDÜSÜ

Uğur Mumcu, 27 Mart 1991 tarihli yazısında ise Mehmet Barlas’ı ‘İş ve Sermaye Çevrelerinin Kocaoğlanı’ diye tarif ediyordu! Püf noktası, işte buradadır.

Yani? Dışarıya Bağımlı Büyük Sermaye’nin (Komprador Burjuvazi) Çok Maskeli Süvarisidir!

‘Her Devrin Adamı’ olması, Koş Memo’ya verilen maskeli derin görevlerle alakalıdır. Yaklaştığı, taraftarı göründüğü iktidarları… Komprador Burjuvazi’nin Batı Kulübü’ne eklemlenmiş ‘derin menfaatleri’ doğrultusunda bir yönlendirme görevidir, bu!

ASLINDA, NEDİR

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Mister Barlas’tan ‘CHP’nin kapatılmasını isteyen AKP yandaşı köşe yazarı’ diye bahsetti. (14 Kasım 2021) Olaya böyle baktığımızda, yanılırız…

Peki, ya nedir? Barlas, yıllardır ‘AK Parti Yandaşı’ rolünde oynayan kaşarlanmış bir manipülatördür!

‘İktidar Yandaşı maskesi ile İktidara kritik zararlar verdirme’ Özel Misyonunun aktörüdür.

“DURUN, SİZ KARDEŞSİNİZ”

Büyük Sermaye’nin Kocaoğlanı; 1980’lerin tam ortasında Milliyet’in başyazarlığını yaparken ve o dönemdeki ‘İrtica’ kampanyasına tam gaz destek verirken…

Rahmi Turan da, ilk bir yılındaki Sabah’ı ve sonra yeniden Günaydın’ı yönetti: O dönemde, aslında Komprador Burjuvazi’nin namı hesabına ‘Kara Murat’ rolünde kılıç sallıyordu!

Mister Barlas mı; geçmişte Zafer Mutlu’nun Sabah’ında da yazdı; yıllar sonra döndüğü sahibi çoktan değişmiş Sabah’ta ise epeycedir yazmaya devam ediyor.

YÜZ SURAT’IN GERÇEK YÜZÜ

Mesela, bir keresinde aynen şöyle yazmıştı:

‘Bu coğrafyada; ne kutsal kitapların söylemlerinin, ne de sona ermiş imparatorlukların öykülerinin rehberliğinde bir yere varılabilir’ (Sabah, 6 Aralık 2017)

‘Kravatlı Terörist’ Mr. Demirtaş’ı mapustan kurtarma seferberliğine katılanlardan biri de işbu ‘Koş Memo’dur!

Barlas’ın Kayınbiraderi, ‘Akil Adam!’ Nafiz John Paker ‘Böyle bir barış sürecini başlatan Öcalan keşke özgür olsa, böyle bir ortamda bunu devam ettirebilse…’ demişti!

Hangi, Paker bu? Nisan 2013’te Fetullah’ı Pensilvanya’daki ininde ziyaret eden Nafiz John Paker!

FETÖ’nün Yurtta Sulh Cuntası 15 Temmuz 2016 darbe girişimini başarsaydı; Mister Paker’i ‘Cumhurbaşkanı’ yapacaktı; Meral Akşener’i de Başbakan!

KOŞ MEMO’NUN BAKAN BABASI

İsmet İnönü’nün 1950 öncesi bakanlarından Cemil Sait Barlas, 27 Mayıs darbesini alkışlarken ‘şu sözleri’ sarf etmiştir:

‘Bazı kelimeler vardır ki yerli yersiz kullanılır. Bunlardan biri de ‘mukaddes’ kelimesidir. TSK’nın başardığı büyük ihtilali, ancak ‘mukaddes’ kelimesiyle vasıflandırdığımız zaman, sözcüğü yerinde kullanmış oluruz. (…)

Türk Silahlı Kuvvetleri insanlık tarihine güzel bir örnek verdi. Bu hareketin önünde saygıyla eğilmek lazımdır.’

Bunları söyleyen CSB, Mehmet Barlas’ın babası, Junior Barlas’ın da dedesidir.

NEREDEN KOŞTU

Peki, 27 Mayıs darbesinden hemen önce ‘Koş Memo’ ne yapıyordu? Menderes’i protesto eden CHP’li gençlerin arasındaydı! Rasim Cinisli’nin ‘Bir Devrin Hafızası’ adlı kitabında (Sayfa: 75) şu satırlar yazılıdır:

‘Alev Coşkun ve Orhan Birgit gibi isimlerin başını çektiği elemanlar; aralarında Mehmet Barlas, Nurettin Sözen, Bozkurt Nuhoğlu, Ahmet Güryüz Ketenci gibi militanların da yer aldığı gençleri sahaya sürmüşlerdi!’

Alev Coşkun, günümüzde Cumhuriyet’in İmtiyaz Sahibidir.

Ya, günümüzün Sabah yazarı Barlas? ‘Bir bakarsınız CHP kapatılmış, seçime girmesi yasaklanmış olabilir’ diyerek Mister Kemal’in CHP’sine adeta ‘muz orta’ yapıyor.

Ters Köşe çalışarak, AK Parti’yi vuruyor! Truva Nagehan da, Koş Memo’nun zırvasını tekrarlayıp hayali bir savı pekiştirmeye yelteniyor!”