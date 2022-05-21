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Yerel Barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçakladı! İşte sonrasında yaşananlar...
Yerel

Barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçakladı! İşte sonrasında yaşananlar...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 10:00:00 -
Barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçakladı! İşte sonrasında yaşananlar...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayda 15 yaşındaki B.A., eski kız arkadaşı 16 yaşındaki G.O. ile buluştu.

İddiaya göre, bir süre sonra ikilinin arasında tartışma çıktı. B.A., çıkan tartışmada yanındaki bıçak ile G.O.'yu bıçakladı. G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, B.A.'da bıçak ile intihara teşebbüs etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı G.O. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, B.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de mezarlıkta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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