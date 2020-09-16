Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı.
CHP’de kazan kaynıyor. Partinin tartışmalı İBB İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar partide büyük tartışmalara neden oldu.
Televizyonlarda CHP savunuculuğu yapan Barış Yarkadaş da gündemde yer alan tartışmaları alevlendirecek açıklamalar yaptı.
Halk Tv’de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset programında konuşan Barış Yarkadaş, CHP’yi eleştirdi.
Partinin oy oranı yüzde 19
Parti politikalarından kaynaklı olarak binlerce ismin istifa ettiğini ifade eden Yarkadaş, partisinin oy oranının yüzde 19’lara geriledeğini söyledi.
70 bin isim
Şehir şehir rakamlar veren Yarkadaş, CHP’nin 11 büyükşehirde 70 bin üye kaybettiği belirtti.
Yardakaş, ayrıca İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tartışma konusu aradığını ifade etti.