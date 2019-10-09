0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Başkan Erdoğan'dan liderlere telefon

Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini arayarak bilgi verdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:51
Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Başkan Erdoğan'dan liderlere telefon

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya duyurdu, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı hava harekatıyla ilgili Erdoğan, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayıp, harekatla ilgili bilgi verdi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:51
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. MHP
  5. Devlet Bahçeli
  6. İYİ Parti
  7. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu30 dk önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hainlere ağır darbe! 4 terörist öldürüldü
  1. Hainlere ağır darbe! 4 terörist..
  2. Salatalık turşusu nasıl yapılır?..
  3. İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı..
  5. Primi silinen biri ne yapmalı |..
  6. Acur turşusu nasıl yapılır? Acur..
  7. Binali Yıldırım’dan Barış Pınarı..
  8. Harekatın ardından NATO'dan ilk açıklama
  9. Erzincan'da ot yangını! 5 saatlik..
  10. Harekat sonrası HDP'den alçak açıklama!
  11. Kayserispor'un yeni hocası belli oldu
  12. Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren..
  13. Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek..
  14. EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT..
  15. AB'den skandal çağrı: Operasyonu..
  16. Umre fiyatlarında son durum! Umre ne..
  17. Harekat sonrası Ceylanpınar'a saldırı!
  18. Milli Savunma Bakanlığı’ndan harekat..
  19. Devlet Bahçeli'den Barış Pınarı..
  20. Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü
  21. Barış Pınarı Harekatı başladı!..
  22. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak,..
  23. Uzman isimlerden kritik uyarı: İlk..
  24. Operasyon başladı! Okullar tatil edildi
  25. Operasyon başladı! Okullar tatil edildi
  26. Barış Pınarı Harekatı için tüm..
  27. İzmir'de korkutan deprem
  28. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan harekatla ilgili..
  29. Trabzon'da feci kaza! 1 ölü
  30. Tokat Belediyesi'nden kitap günleri..
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"