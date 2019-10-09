Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Başkan Erdoğan'dan liderlere telefon
Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini arayarak bilgi verdi.09 Ekim 2019 Çarşamba 17:51
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya duyurdu, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı hava harekatıyla ilgili Erdoğan, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayıp, harekatla ilgili bilgi verdi.
YORUM YAZ