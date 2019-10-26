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Dünya

Türk lokumunu fırlatan vekile AP'den ceza

Dün gerçekleştirilen AP Genel Kurulu'nda Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Angelo Ciocca'ya ceza verildi.

2019-10-26 08:25:00 - 2019-10-26 10:04:37
Türk lokumunu fırlatan vekile AP'den ceza

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Angelo Ciocca ceza aldı.

AP Başkanı David Sassoli yaptığı açıklamada, aşırı sağcı İtalyan Ciocca'nın dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgili düzenlenen oturumda Türk milletvekilleri tarafından kendisine hediye edilen lokum kutusunu yere fırlatmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

5 gün aktivitelere katılamayacak

"Kabul edilemez ve agresif bir davranış. Arkadaşlarına ve kurumumuza saygısızlık etti. Siyasi partilerin başkanlarıyla görüştüm. Bundan sonra parlamentomuzun saygınlığını ve itibarını zedeleyecek hiçbir davranışı tolere etmeyeceğim." ifadelerini kullanan Sassoli, Ciocca'ya 5 gün süreyle AP'nin tüm aktivitelerine katılmama cezası verdiğini belirtti.

Sassoli, 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu cezanın Ciocca'ya bildirildiğini söyledi.

Ciocca, dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatmıştı. Türk milletvekilleri geçen ay AP milletvekillerine lokum hediye etmişti.

 

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Yorumlar

m61

bu piçin derdi ne ?
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Rai

Kürt katliamı yapmak kürtleri yerinde sürmek demokrasiyi değiştirmek atatürk heykeli dikmek ne mutlu türküm diyene yi dayatmak turk bayraklarini asmak iste katil akit in baris pinari harikati bu allah bi depremle istanbulu haritadan silsin ankarayi bi emperyalist atom bombası yla haritadan silsin tece başka iradesinin altına girsin allah bu yapmaya mecburdur çünkü her şey ortada yoksa allah varlığı tartışılır
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