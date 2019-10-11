Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel haber daha! Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü ve Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. Barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. 13 köy teröristlerden temizlendi Harekatta bugün Resulayn ilçesinin Tel Halef köyü ve Afsar Neccar Köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 12 köy terörden arındırıldı. Dün Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

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