Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber! Ahmet Topçu şehit düştü Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber geldi. Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda kahraman asker Ahmet Topçu şehit düştü. Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerimizin Tunceli Hozat Komando Tugayı'nde görev yaptığı öğrenilen Kars-Sarıkamışlı Astsubay Çavuş Ahmet Topçu olduğu açıklandı. AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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