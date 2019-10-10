0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber! Ahmet Topçu şehit düştü

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber geldi. Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü.

10 Ekim 2019 Perşembe 23:02
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber! Ahmet Topçu şehit düştü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda kahraman asker Ahmet Topçu şehit düştü.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerimizin Tunceli Hozat Komando Tugayı'nde görev yaptığı öğrenilen Kars-Sarıkamışlı Astsubay Çavuş Ahmet Topçu olduğu açıklandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 23:02
  1. Tunceli
  2. Kars
  3. Ahmet Topçu
  4. AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık

YORUM YAZ

  • BEKA MESELESİBEKA MESELESİ5 dk önce
    ALLAH rahmet eylesin kabri nurla dolsun peygamber efendimize komşu eylesin yüce Rabbimiz ailesine Rabbim sabırlar versin . TÜRK MİLLETİbaşın sağolsun.
  • OvalıOvalı14 dk önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
  • hercaihercai15 dk önce
    Mekani cennet olsun bu kardesimizin. Allah ailesine sabir versin. Turk milleti sag olsun.
  • Cengiz akCengiz ak16 dk önce
    Allahım sen Resulü Ekreme komşu eyle Görünmez ordularına komutan bundan sonra gazep olup hainlerin üstüne yağsın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'tan yeni açıklama: Bölgeye on binlerce asker...
  1. Trump'tan yeni açıklama: Bölgeye on..
  2. Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!..
  3. YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize..
  4. 2. Yargı Paketi'ne ilişkin öneri:..
  5. Fava nasıl yapılır? Fava tarifi..
  6. Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan..
  7. Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?..
  8. Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı?..
  9. Bu hafta neden maç yok? Süper Lig..
  10. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
  11. Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı
  12. BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı!..
  13. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
  14. Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler!..
  15. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat..
  16. Margarita pizza nasıl yapılır?..
  17. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
  18. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
  19. PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün
  20. Havan atışı yapan teröristler böyle..
  21. Yusuf Kaplan ve Dursun Ali..
  22. Fuat Oktay'dan çok net operasyon mesajı!
  23. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte..
  24. Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na..
  25. Zulüm bitmiyor! İşte dünyanın ezansız..
  26. Bakan Albayrak'tan bebek katillerine..
  27. Harekat Avrupa'yı salladı!..
  28. Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da..
  29. İngiltere'den flaş operasyon..
  30. Gerçek risotto nasıl yapılır? Orjinal..
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü