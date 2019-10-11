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Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik'e PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 12:35
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:35
  1. Kilis
  2. Gaziantep Valiliği
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Gaziantep Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

  • Üzgün Üzgün 5 sa önce
    Rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, yaralılarımıza acil şifalar eylesin.
  • meşemeşe6 sa önce
    İNNA LİLLAHİVEİNNA İLEEYHİRACİUN, RABBİMRAHMETETSİNMAKANLARINI CENNET EYLESİN,RABBİM HZ PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU EYLESİN, İNŞAALLAH,
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ6 sa önce
    "İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun." Allah'u Teâlâ, ailelerine sabırlar ihsan eylesin.
  • Dede Dede 7 sa önce
    Kafirlere fırsat verme YA RAB mehmetçiklerimizi sen koru YA RAB

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