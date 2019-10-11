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Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit!

Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Operasyonun başlamasından bu yana şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi.

11 Ekim 2019 Cuma 17:47
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit sayısı 4'e yükseldi

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit olmuş, 3 askerimiz de yaralanmıştı. Dün gece de çatışmada Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit olmuştu. Bakanlığın son açıklamasıyla birlikte harekatın başından bu yana şehit asker sayısı 4'e yükseldi.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:47
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. PKK
  4. YPG

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan9 dk önce
    ABİ NE GEREĞİ VAR BUNLARI VERİYORSUNUZ SAYI SAYDIRIYORSUNUZ MİLLETE ŞEHİTLER ÖLMEZ BİZDE BUNU YAPMAYIN HİÇ BİR GAZETEDE YAPMASIN
  • hakanhakan35 dk önce
    ALLAH rahmet eylesin kardeşlerimize
  • MalatyaliMalatyali39 dk önce
    Allah rahmet etsin ailelerine sabir versin
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ43 dk önce
    " İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun."

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