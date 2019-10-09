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Barış Pınarı Harekatı'nda ilk bilanço

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait hedefleri vurdu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:29
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk bilanço

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Operasyonla ilgili ilk bilanço da açıklandı. Saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi yerle bir edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:29
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Türk savaş uçakları
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. F-16 savaş uçakları

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