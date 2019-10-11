0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran milli gururumuz T-122 ÇNRA şimdi de Barış Pınarı operasyonunda teröristlere göz açtırmıyor.

11 Ekim 2019 Cuma 12:16
Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!

Türkiye savunma sanayiinde 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyken, 15 yıl gibi kısa bir sürede dengeleri tersine çevirdi. Bu sürede önemli savunma yatırımlarına imza atan Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılığı yüzde 40 oranına kadar indirdi. 2023 yılına kadar ise savunma sanayinin tamamen yerli olması hedefliyor.

Bu amaçla savunma sanayiinde yerli katkı payının artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi için her geçen gün yapılan çalışmalar hız kazanıyor.

Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar T-122 ÇNRA

Roketsan tarafından geliştirilen 122 milimetrelik Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi T-122 ÇNRA, topçu birliklerinde gece ve gündüz şartlarında, her türlü hava koşulunda, 3 kilometre mesafeden 40+ kilometre mesafeye kadar derinlikteki bölge hedefleri üzerine yoğun görmeyerek ateşler açarak manevra kuvvetine ateş desteği sağlayan bir silah sistemidir.

2 adet 20 tüplü modüler pod sistemi ve üzerindeki vinci sayesinde mühimmat ikmalini çok kısa sürede gerçekleştirerek sürekli ateş desteği sağlar. 20 tüplü klasik çelik pod veya kötü hava ve çevre koşullarına karşı, depolanması ve kullanımı esnasında mühimmata yüksek korunma sağlayan 20 tüplü izoleli kompozit pod kullanabilir.

Üzerindeki vinci, personel ve malzeme taşıma kabinleri ve teçhiz olduğu modern alt sistemleri sayesinde harekatı için harici destek ihtiyacını en aza indirmiş olarak bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.

Kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyacına göre araç da dahil olmak üzere muhabere sistemleri, güç kaynakları, navigasyon sistemleri vb. farklı marka ve modellerde alt sistemlere sahip çeşitli versiyonları tasarlanabilir.

Öne çıkan özellikleri:

• 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli Araç

• 122 mm.lik Klasik 2 X 20 Çelik Tüplü Pod veya İzoleli Kompozit 2 X 20 Tüplü Pod Kullanabilen Kundak

• Araç Üstü Mühimmat Yükleme Vinci

• Seyrüsefer Sistemi (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi/Küresel Konumlama Sistemi)

• Otomatik Tevcih Sistemi

• Silah Yönetim Sistemi

• Telli/ Telsiz– Ses/Veri Haberleşme Sistemi

• Hidrolik Stabilizasyon Sistemi

• Entegre Zemin Metro Ölçüm Cihazı

• Kabin basınç sistemi (Opsiyonel)

• Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi

• Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

• Balistik Koruma (Opsiyonel)

Teknik Özellikler:

Çap 122 mm

Namlu Sayısı 2 x 20

Namlu Boyu 3 m

Atım Aralığı 0.5 Sn

Yükseliş 0-55°

Yan 110°

Ağırlık ~23 ton

Uzunluk 9.20 m

Genişlik 2.50 m

Yükseklik 3.10 m

Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli

Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi

Elle Tevcih Sistemi (Yedek)

Vinç kapasitesi 15 ton• Kabin basınç sistemi (Opsiyonel)

• Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi

• Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

• Balistik Koruma (Opsiyonel)

Çap 122 mm

Namlu Sayısı 2 x 20

Namlu Boyu 3 m

Atım Aralığı 0.5 Sn

Yükseliş 0-55°

Yan 110°

Ağırlık ~23 ton

Uzunluk 9.20 m

Genişlik 2.50 m

Yükseklik 3.10 m

Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli

Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi

Elle Tevcih Sistemi (Yedek)

Vinç kapasitesi 15 ton

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:16
  1. Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roketatar
  2. T-122 ÇNRA
  3. Roketsan
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • Adil düzen Adil düzen 4 dk önce
    Barış pınarı harekatına milli darbe yanlış cümle dogrusu Barış pınarı harekatınDA milli darbe. ;)

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Teröristlerden alçak tuzak! Akçakale'ye roketi bakın nereden atmışlar
  1. Teröristlerden alçak tuzak!..
  2. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
  3. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
  4. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
  5. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
  6. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
  7. Piyasalar temkinli hareket ediyor
  8. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
  9. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
  10. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
  11. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
  12. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
  13. Canlı yayında keskin nişancıların..
  14. Plan yayımlandı: İşte hedef!
  15. Batıda işsiz kalma kapısı oldular
  16. Esed rejiminden YPG ile görüşme..
  17. Bankalar özendiriyor bilinçsiz..
  18. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat..
  19. Stajyer emeklilikte son durum
  20. Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı..
  21. Ormanları yakan teröristler yakalandı
  22. Fırat'ın doğusu için yüzlercesi..
  23. Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi!..
  24. Türkiye savaş gemisi yolladı,..
  25. Genç kız evinde intihar etmişti! O..
  26. Kripto para için geri sayım!..
  27. Bakan Mustafa Varank'tan 'yerli' ve..
  28. KYK burs başvurusu başladı mı son..
  29. Büyükşehir’den ‘Türkçe’ hassasiyeti
  30. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!