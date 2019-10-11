Barış Pınarı Harekatı son durum ne? Operasyonda kaç terörist öldürüldü?

Barış Pınarı Harekatı’nda şehidimiz var mı? Barış Pınarı Harekatı son durum ne? Fırat’ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatında kaç terörist öldürüldü? Soruları gönlü, kalbi ve dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatına ilişkin bilgileri son dakika olarak vermekte. MSB’nin açıklamasına göre, Suriye’de ölen terörist sayısı 277’ye yükselirken, terör örgütü PKK-PYD-YPG’den temizlenen köy sayısı ise 11 oldu. İşte Barış Pınarı Harekatı son durum haberleri.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kendi resmi sayfası üzerinden Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor diyen MSB, Suriye’de ölen terörist sayısını 277 olarak açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında Rasulayn’da teröristlerin kullandığı bir sığınağa hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Hava harekâtında, tespit edilen 49 PKK/PYD’li terörist etkisiz hale getirildi.

Tespit edilen terör hedefinde beton duvarlarla örülmüş bir sığınak bulunuyordu. Mühimmat yüklü F-16'lar hedefte bulunan o sığınağı tam isabetle vurdu. Atılan bombaların etkisiyle teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak büyük bir patlamayla alevler içinde kaldı. Sığınakta bulunan 19 terörist etkisiz hale getirildi. Gece boyunca devam eden operasyonlarda da 49 PKK-PYD'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren öldürülen toplam terörist sayısı 277 oldu.