Barış Pınarı Harekatı fiilen başladı! İşte siyasilerden ilk tepkiler...

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili siyasilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye’nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız.'' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş harekat ile ilgili ''#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin.'' açıklamasında bulundu.