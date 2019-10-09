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Barış Pınarı Harekatı, Esedcileri tedirgin etti

Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Fırat’ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyon, içerideki "Esed'cileri" rahatsız etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:06
Barış Pınarı Harekatı, Esedcileri tedirgin etti

 Hasan Türkmen  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Barış Pınarı Harekatı’na hazırlanması, CHP’deki “Esedci”lerde rahatsızlık, sırtını YPG’ye yaslayan HDP’de tedirginlik oluştururken, FETÖ de operasyona karşı çıktı. Öte yandan; terör örgütü PKK’nın sosyal medyadaki piyonları “Savaşa hayır” diyerek terör örgütleri için endişelerini bir kez daha dile getirdi.

CHP’li Tanrıkulu rahatsız!

Tüm ülkeden Barış Pınarı Harekatı’na destek gelirken, CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Fırat’ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyonu hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında Türkiye’nin yapacağı operasyonu eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK/YPG savunuculuğuna bir kez daha soyunarak, “Türkiye Suriye’yi yaşanmaz hale getirdi” dedi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu daha önce de bir diğer CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Kobani’de öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı dökmüştü.

HDP, dostu YPG için tedirgin!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, sırtını yasladığı YPG için oldukça endişeli. Sınır ötesi operasyonların hepsine karşı çıkan HDP, her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’na da karşı çıktı. Yıllardır Suriyeli mazlumların topraklarını işgal eden terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan, açık açık sırtını YPG’ye yasladığını itiraf eden HDP, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlatacağı harekat için, “işgal operasyonu” diye tanımlarken, “Savaşa hayır” dedi.

Temelli, “İşgal” dedi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyonu “işgal” olarak tanımladı. Temelli, “Uluslararası toplum nezdinde hiçbir kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin ve bu işgal operasyonunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz.” diyerek terör örgütü PKK-YPG’ye destek verdi.

FETÖ’cüler de karşı!

Öte yandan, hain FETÖ’cülerin başında gelen firari FETÖ’cü Can Dündar, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda barış koridoru oluşturmak üzere başlatacağı olası Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıktı. Dündar, sosyal medya hesabından, “Bize düşen savaşa hayır demektir” şeklindeki paylaşımla yine terör örgütlerini kollayarak, Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:06
  1. Ankara
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. CHP
  5. YPG
  6. HDP
  7. FETÖ
  8. terör örgütü PKK
  9. CHP’li Sezgin Tanrıkulu
  10. Fırat’ın doğusu
  11. CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi
  12. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
  13. PKK/YPG
  14. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  15. firari FETÖ’cü Can Dündar
  16. barış koridoru

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