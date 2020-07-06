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Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden hububat alımı başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:26:42 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden hububat alımı başladı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hasat edilen hububat, Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Tel Abyad ilçesinde üretilen arpa ve buğdayların hasadı yapıldı.

Ürünlerin yüklendiği tır ve kamyonlar, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde modernize edilen Akçakale Gümrük Kapısı'na kurulan yüz tanımalı gümrük geçiş sistemiyle kısa sürede gerçekleştirilen gümrük işlemleriyle Şanlıurfa'ya getirilmeye başladı.

Bölgede üreticilere yönelik destek faaliyetlerine devam eden Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü de çiftçi kayıt sistemi işlemlerini devreye aldı.

Tel Abyad'da tarımsal faaliyetlerle uğraşan 256 çiftçinin Türkiye'ye ihraç edecekleri ürünler için çiftçi kayıt sistemine başvuru yaptığı ve geçiş için sıra numarası aldığı belirtildi.

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