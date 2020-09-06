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Aktüel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:49:56 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi

RASULAYN (AA) - Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosikleti tespit ederek, terör saldırısını önledi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde SMO’ya bağlı güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları, sivilleri hedef alan bir terör saldırısını engelledi.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni’nden alınan bilgilere göre, ilçe merkezindeki posta binasının yakınlarında park halinde bir motosiklette bomba düzeneği tespit edildi.

Terör saldırısının önüne geçen güvenlik güçleri, bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.

Motosikletin sahibi yakalandı.

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için kendi işgalindeki Tel Temer ve Ayn İsa’dan terör saldırısı düzenlemek üzere çok sayıda bombalı araç ve motosiklet gönderiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve SMO'ya bağlı güvenlik güçlerinin işbirliği ile terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef almak üzere çok sayıda bombalı araç ve motosikleti yaptıkları ortak operasyonlar sayesinde tespit ederek etkisiz hale getirmişti.

Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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