Barış Pınarı Harekatı başladı son dakika... Barış Pınarı Harekatı son durum ne?

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye siyasi uzantısı PYD-YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı son dakika başladı. Türk jetleri Resulayn’daki terör hedeflerine vurmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı ilk görüntüler

Suriye'nin Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor. Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin siyaset cephesinden ilk açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili siyasilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye’nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş harekat ile ilgili "#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin." açıklamasında bulundu.

ABD Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.