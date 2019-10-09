Barış Pınarı Harekatı başladı! Dünyanın gündemi değişti Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünyanın gündem maddesi oldu. Uluslararası ajanslar harekatı yakından harekatın başlamasını son dakika olarak okuyucularına duyurdu.

Reuters, AFP ve Associated Press gibi uluslararası ajanslar gelişmeleri anbean abonelerine duyururken, İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Amerikan Washington Post ve New York Times gazeteleri ile ABD merkezli NBC News ve CNN haber kanalları haberi ‘son dakika’ gelişmesi olarak okurlarına/izleyicilerine duyurdu. BBC internet sitesi manşetinden verdiği haberde, harekâtın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulduğunu belirtirken, Türkiye’nin bölgede YPG güçlerinden arındırılmış bir ‘güvenli bölge’ oluşturmak istediği aktarıldı. NBC News televizyonunun internet sitesi ise Türkiye’nin Beyaz Saray’ın çekilme kararından üç gün sonra harekâtı başlattığını yazdı. NBC, Beyaz Saray’ın Ankara Yönetimi tarafından gerçekleştirilen operasyona engel olunmayacağı yolundaki açıklamasının ardından ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekildiğini hatırlattı. CNN International internet sitesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tweet’ini aktararak haberi duyurdu. CNN, operasyonun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Türk ordusunun Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye sınırını geçmeye hazır olduğu” yolundaki Twitter mesajından çok kısa süre sonra başladığını yazdı.

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