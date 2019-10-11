Barış Pınarı Harekatı anketi! Sonuçlar bomba etkisi yaptı The Spectator Index’in sosyal medyadan yaptığı ve 124 bin kişinin katıldığı, "Türkiye Suriye'deki askeri harekatta haklı mı?" anketinin sonuçları, harekata destek vermeyen ülkelerde dahi bomba etkisi yaptı.

Türkiye, sınırındaki teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekata, Türkiye’nin tarihi düşmanları karşı çıkarken, dost görünenlerin kınamaları da hafızalarda yerini aldı. Buna karşın, ülke yönetimleri harekata karşı çıksa dahi kamuoyu aynı fikirde değil. Uluslararası bir anketle, dünya vatandaşlarının Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediği ortaya çıktı. Yüzde 70: Türkiye haklı Yayınladığı istatistik verileriyle ön plana çıkan Uluslararası The Spectator Index, sosyal medya hesabından, “Türkiye, Suriye’deki askeri politikasında haklı mı?” sorusunu yöneltti. Ankete 124 bin 721 kişi katıldı. Katılanların yüzde 70’i, “Evet” seçeneğini işaretledi. Söz konusu anketin altında, yabancı sosyal medya kullanıcıların Türkiye’ye destek mesajları dikkatlerden kaçmadı.

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