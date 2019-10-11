0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı anketi! Sonuçlar bomba etkisi yaptı

The Spectator Index’in sosyal medyadan yaptığı ve 124 bin kişinin katıldığı, "Türkiye Suriye'deki askeri harekatta haklı mı?" anketinin sonuçları, harekata destek vermeyen ülkelerde dahi bomba etkisi yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:11
Barış Pınarı Harekatı anketi! Sonuçlar bomba etkisi yaptı

Türkiye, sınırındaki teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekata, Türkiye’nin tarihi düşmanları karşı çıkarken, dost görünenlerin kınamaları da hafızalarda yerini aldı. Buna karşın, ülke yönetimleri harekata karşı çıksa dahi kamuoyu aynı fikirde değil. Uluslararası bir anketle, dünya vatandaşlarının Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediği ortaya çıktı.

Yüzde 70: Türkiye haklı

Yayınladığı istatistik verileriyle ön plana çıkan Uluslararası The Spectator Index, sosyal medya hesabından, “Türkiye, Suriye’deki askeri politikasında haklı mı?” sorusunu yöneltti. Ankete 124 bin 721 kişi katıldı. Katılanların yüzde 70’i, “Evet” seçeneğini işaretledi.

Söz konusu anketin altında, yabancı sosyal medya kullanıcıların Türkiye’ye destek mesajları dikkatlerden kaçmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:11
  1. The Spectator Index
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. anket

YORUM YAZ

  • meleknurmeleknur45 dk önce
    DUALARIMIZ ASKERLERİMİZ KOMUTANLARIMIZ POLİSLERİMİZ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN İÇİNRABBİM MELEKLERİYLE KORUSUN!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çin'de üst geçit çöktü: Ölü ve yaralılar var
  1. Çin'de üst geçit çöktü: Ölü ve..
  2. Çözüm Süreci denenmeseydi, Şivan’ın..
  3. Terör örgütü YPG'nin şehit ettiği..
  4. Adana'da cezaevinden çıkan hamile..
  5. Terörist ortaklığı YPG-DEAŞ yine el ele
  6. Ermeni Patrikliği'nden 'harekat'..
  7. Palancıoğlu Türkiye’yi Avrupa’da..
  8. Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi
  9. Vatan haini Can Dündar’ın Fetih suresi..
  10. Terör yandaşlarından yeni oyun!..
  11. Barış Pınarı Harekatı’nı karalamaya..
  12. Mehmetçik “Ya Allah” deyip sınırı..
  13. Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker..
  14. ABD'ye kızan Amberin Zaman'dan akıl..
  15. Belediye iş alımı Kamu personeli alım..
  16. Terör örgütü yanlılarından sosyal..
  17. YPG'ye göz açtırılmıyor! Sözde komutan..
  18. Erdoğan piyon yemez şahı mat eder!..
  19. Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
  20. Kömür karası eller Mehmetçik'e dua..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!