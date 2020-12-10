  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Barış Pınarı harekat bölgesinde terör saldırısı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı
Gündem

Barış Pınarı harekat bölgesinde terör saldırısı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde düzenlenen kalleş terör saldırıda 2 jandarma personeli ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 6 jandarma personeli ve 2 yerel kolluk görevlisi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:04:00 - 2020-12-10 18:15:41
Barış Pınarı harekat bölgesinde terör saldırısı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi.

Patlamada 2 jandarma personeli ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 6 jandarma personeli ve 2 yerel kolluk görevlisi de yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.12.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
Azerbaycan'dan servis edilen bu fotoğraf dünyayı salladı
Gündem

Azerbaycan'dan servis edilen bu fotoğraf dünyayı salladı

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziy..
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay