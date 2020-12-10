Barış Pınarı harekat bölgesinde terör saldırısı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi.

Patlamada 2 jandarma personeli ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 6 jandarma personeli ve 2 yerel kolluk görevlisi de yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.12.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."