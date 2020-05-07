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Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:35:51 -
Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildiği belirtildi.

Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.

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