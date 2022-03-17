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Medya Barış Pehlivan çarpıttı, Mustafa Yeneroğlu çıldırdı
Medya

Barış Pehlivan çarpıttı, Mustafa Yeneroğlu çıldırdı

Fondaş Cumhuriyet'te köşe karalayan Barış Pehlivan'ın sözlerini çarpıttığı AK Parti'nin oylarıyla seçilen fakat utanmadan DEVA'nın vekili olarak Meclis çatısının altında duran Mustafa Yeneroğlu çıldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 17:17:00 - 2022-03-17 17:29:31
Barış Pehlivan çarpıttı, Mustafa Yeneroğlu çıldırdı

Fondaş Cumhuriyet gazetesinde köşe karalayan Barış Pehlivan'ın sözlerini çarpıttığı DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu çıldırdı.

"Başka partilerin listesinden seçime girermesiniz?" şeklindeki soruya Yeneroğlu, "Şahsi görüş olarak girmem, DEVA Partisi'nin de seçim pusulasında kendi logosu ile var olmasını tercih ederim" cevabını verdiğini söyledi.

Barış Pehlivan ise Mustafa Yeneroğlu'nun şahsi sözlerini DEVA Partisi'nin resmi açıklaması olarak çarpıtmıştı.

Yeneroğlu'nun çıldırdığını gören Pehlivan durumu toparlamak için söz konusu açıklamayı kendi hesabından retweetledi.

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