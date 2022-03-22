"Barış insanı" Demirtaş’a İyi Parti ne diyor?

Zafer Şahin, terör sevici Selahattin Demirtaş için "barış insanı" diyen CHP'li Tuncay Özkan'ın söz konusu çıkışı neden yaptığını masaya yatırdı. Bu sorunun cevabının, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinden sonra HDP’li Meral Danış Beştaş’tan gelen açıklamanın satır aralarında gizli olduğunu ifade eden Şahin, "HDP, Kemal Bey’i cesur bulmuyor. Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanmakla suçluyor. Beştaş, 'Sorunlara adını vermek lazım. Daha fazlası lazım. Muhalefet daha cesur ve net olmalı' diye yol gösteriyor. HDP’nin muhalefete verdiği mesajların alındığı Tuncay Özkan’ın açıklamalarından belli. CHP üzerine düşeni yaptı. Sıra muhalefetin HDP ile kurduğu ilişkinin kâr ortağı İyi Parti’de" dedi. Şahin, Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP’deki Selahattin Demirtaş sevgisi Tuncay Özkan’la başlamadı.

Daha önce... Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Eren Erdem, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar, Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Utku Çakırözer, Ali Şeker ve daha bir sürü CHP’li Demirtaş’ı hapishanede ziyaret etti. Hemen hepsi ziyaretten çıkar çıkmaz “Bir an önce serbest kalmalı” çağrısı yaptı.

CHP galiba hepimize Demirtaş’ın terörden değil de ‘Kanarya Sevenler Derneği’ üyesi olduğu için hapse atıldığı ve haksızlığa uğradığı fikrini kabul ettirmek istiyor.

Kendileri öyle düşünebilir ama sokaktaki algı başka. Üstelik CHP ne yaparsa yapsın HDP’yi de memnun edemiyor. Gelelim Tuncay Özkan’ın durup dururken bu konuşmayı niye yaptığı sorusuna.

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinden sonra HDP’li Meral Danış Beştaş’tan gelen açıklamanın satır aralarında gizli bu sorunun cevabı.

HDP, Kemal Bey’i cesur bulmuyor. Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanmakla suçluyor. Beştaş, “Sorunlara adını vermek lazım. Daha fazlası lazım. Muhalefet daha cesur ve net olmalı” diye yol gösteriyor.

HDP’nin muhalefete verdiği mesajların alındığı Tuncay Özkan’ın açıklamalarından belli. CHP üzerine düşeni yaptı. Sıra muhalefetin HDP ile kurduğu ilişkinin kâr ortağı İyi Parti’de. HDP’nin muhalefet üzerindeki tüm zararı ilginç bir şekilde sadece CHP’ye yazıyor. Oysa bu gizli ittifak CHP kadar İyi Parti’ye de can verdi. Bkz. 2019 yerel seçimleri ve kazanılan belediyeler.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Diyarbakır’a yapacağı ziyaret şimdi daha bir anlam kazandı. Ya HDP’yi CHP’nin konumlandırdığı yerde kabul edecekler ya da kendilerine başka bir yol açacaklar.

Artık takke düştü, kel göründü. (...)"