Barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti İstanbul'daki otelden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde İstanbul Dolmabahçe’de Rusya heyeti ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti, konakladıkları otelden ayrıldı.
İstanbul Dolmabahçe’de Rusya heyeti ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti, konakladıkları otelden ayrıldı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de yaklaşık 4 saat süren barış görüşmelerinin ardından otellerine geçti.
Ukrayna heyeti otelden ayrıldı
Bir süre sonra Ukrayna heyeti konakladıkları otelden ayrıldı.