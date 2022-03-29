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Gündem Barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti İstanbul'daki otelden ayrıldı
Gündem

Barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti İstanbul'daki otelden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde İstanbul Dolmabahçe’de Rusya heyeti ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti, konakladıkları otelden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 20:08:00 - 2022-03-29 20:11:59

İstanbul Dolmabahçe’de Rusya heyeti ile barış görüşmelerine katılan Ukrayna heyeti, konakladıkları otelden ayrıldı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de yaklaşık 4 saat süren barış görüşmelerinin ardından otellerine geçti.

Ukrayna heyeti otelden ayrıldı

Bir süre sonra Ukrayna heyeti konakladıkları otelden ayrıldı.

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