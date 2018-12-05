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'Barış görüşmeleri' oyununa Taliban'dan sert cevap: ABD'yi Afganistan'dan söküp atacağız

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, barış görüşmelerinin ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyi kapsamayacağını söyleyen Mattis'in sözlerinden kısa bir süre sonra bir yayınladığı açıklamada, ABD'yi sert sözlerle uyardı ve Afganistan'dan söküp atacağını belirtti..

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:41
'Barış görüşmeleri' oyununa Taliban'dan sert cevap: ABD'yi Afganistan'dan söküp atacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'de düzenlenen Reagan Savunma Forumu'nda Afganistan'a dair önemli bir açıklamada bulunmuş ve düşündükleri barış planının ABD güçlerini Afganistan'dan geri çekmeyi kapsamadığını ifade etmişti.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, Mattis'in sözlerinden kısa bir süre sonra bir yayınladığı açıklamada, Mattis'i sert sözlerle tehdit etti.

Taliban sözcüsünün ilgili açıklamasında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Military Times internet sitesi, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, "ABD'nin Afgan savaşına bir çözüm bulmak istediği ancak bunun birliklerin geri çekilmesini içermediği" sözlerini alıntılayan bir haber yayınladı.

Mattis bu yorumları Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptı.

İslam Emirliği, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e ve diğer yetkililere hatırlatmak ister ki, yürekli Müslüman Afgan milleti, Amerikan işgalci güçlerini Afganistan'dan atmakta kesinlikle kararlıdır.

Amerikan işgalcilerin çekilmesi için İslam Emirliği'nin gösterdiği siyasi çabalar, Amerikan işgalcilerin askeri olarak hedef alınmayacağı yahut Afganistan'dan çekilip çekilmemenin Amerikan generallerce tercih edilebilecek seçenekler olduğu anlamına gelecek şekilde yanlış yorumlanmamalıdır.

İslam Emirliği, Amerikanlara Afganistan işgalini bitirmeleri ve kaygılarını siyasi yollarla ve minimum bedelle çözebilmeleri için bir fırsat tanımıştır. Ancak Amerikalı yetkililer ve generaller, işgalci güçlerinin Afganistan'da kalacağı ve kimsenin onlara dokunmayacağı gibi bir inanışa sahipse, konuşmalarını yeniden değerlendirmeleri gerekir.

Cihadımızdan yorulmayacağız ve bıkmayacağız. İslam Emirliği mücahidleri, son Amerikan işgalcisi çıkıncaya kadar silahlı mücadelelerine ve cihadlarına devam edecek.

Amerikan askeri yetkililerinin en büyük hatası muhakeme ve mantık yolunu benimsememeleri ve daima, sonuç vermese dahi güç ve inatçılığı kullanmalarıdır. Mücahid Afgan milleti, mümkün olan her vesileyi kullanarak işgalcileri topraklarından atma hakkına sahiptir ve geçtiğimiz yüzyılda iki kere (İngilizler ve Sovyetler) işgalcileri Afganistan'dan zorla çıkarmıştır. Amerikalılar tarihimizi okumalı ve buradan bir ders çıkarmalıdır."

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:41
  1. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis
  2. ABD
  3. Reagan Savunma Forumu
  4. Zebihullah Mücahid
  5. Taliban
  6. Afganistan

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