Barış Alper Yılmaz'a teklif üstüne teklif! Galatasaray'ın cevabı ise...

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibi Everton'dan transfer teklifi aldı. Ayrıca Ligue 1 temsilcisi Monaco'nun da teklif yapacağı kaydedildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı. Hücum hattına takviyede bulunmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, yıldız sol kanadı Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Everton'dan transfer teklifi

Fotomaç'ın haberine göre Premier Lig ekibi Everton, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı Transfer listesine aldı. İngiliz kulüp, milli oyuncu için 41 milyon Euro önerdi.

Galatasaray teklifi reddetti

Galatasaray, satılması halinde bonservisinin yüzde 20'lik kısmı Ankara Keçiörengücü'ne gidecek olan Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifi az buldu. Dursun Özbek yönetimi, teklifin 50 milyon Euro'ya yaklaşmasını istediği kaydedildi.

Monaco da kapıyı çalacak

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın Ligue 1 takımı Monaco'nun da radarında olduğu ifade edildi. Fransız kulübün 30 milyon Euro'luk teklif planladığı, fakat Sarı-Kırmızılılar'ın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'ın geçen sezonki performansı

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıktı. 3691 dakika süre alan 26 yaşındaki sol kanat, 12 gol, 16 asist kaydetti.