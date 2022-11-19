Barış Akarsu'nun para dolu zarfının sırrı 15 yıl sonra çözüldü! Meğer...

2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla yaşamını yitiren ünlü sanatçı Barış Akarsu'nun vefatının üzerinden yıllar geçse de hayranları tarafından hiçbir zaman unutulmadı. Yardımsever kişiliği ve güçlü sesiyle müzik dünyasında fırtına gibi esen ünlü şarkıcının hayatı Barış Akarsu "Merhaba" adlı filmle 18 Kasım'da beyazperdede izleyenlerle buluştu.

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın rol aldığı başarılı yapım izleyenlerden tam not alırken ünlü oyuncu film hakkında HT Stüdyo'da Habertürk'e konuştu. Barış Akarsu'ya olan duygularını dile getiren ünlü oyuncu "Barış’ı ucundan yakalayabildim. Kendisini gerçek anlamda seviyordum. Bütün şarkılarını da ezbere biliyordum. Hatta senaryo geldiğinde kendi kendime “Bu şarkıyı biliyorum, bunu da biliyorum. Oh, çok güzel” dedim. Bir yandan da korkuyordum. Çünkü sonuçta şarkı da söyleyecektim. Ne var ki adım gibi bildiğim şarkılarla çalışmak daha rahat oldu" diyerek sözlerine başladı.

"Barış Akarsu çok temiz kalpli ve yardımsever bir insan"

Akarsu'nun başarılı müzik hayatının yanı sıra çok güzel bir kişiliği olduğuna dikkat çeken Şaşmaz, "Barış Akarsu’nun hayatını çok iyi biliyorsun. Seni en çok etkileyen yanı ne oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sevgisi… İnsanlara olan koşulsuz sevgisi ve barışçıl yanı. Adını gerçekten çok iyi taşıyan biriymiş. Ayrıca çok yardımsevermiş. Aileyle olan ilişkisi zaten hep iç içe ve ailesi ona her zaman destek olmuş, öyle de devam etmiş ama alâmeti farikası şurada; insanlara karşı koşulsuz bir yardım var. Örneğin, bir kafede oturuyormuş, bir garsonu görüyor ve çocuğun canı sıkkın, “Neyin var?” diyor. Çocuk da “Okul parasını ödeyemedim” diyor. “Tamam kardeşim” diyor ve gidiyor. İki gün sonra çocuğa bir zarf geliyor. İçinde okulun parası var... Sonra o para yatmaya devam ediyor. Lösemili bir kız çocuğu var. O kız konserine geliyor, onu konserde görüyor, gidiyor arkadaş oluyor. Ondan sonra onu ziyaret ediyor, bütün bakım masraflarını karşılıyor. Bunların hepsi gerçek. Bunun gibi birçok yardımı var. Gerçekten çok temiz kalpli ve yardımsever bir insanmış. Parayla ilişkisi yokmuş. Ününü de insanlara yardım etmek için kullanmış."

Henüz film için herhangi bir çalışma yokken "Barış Akarsu'nun filmi çekilse de ben oynasam" diye kalbinden geçiren ünlü oyuncu "İlk teklif geldiğinde havalara uçtum, “Nasıl? Gerçekten mi?” dedim. Çünkü bu haber gelmeden yaklaşık bir yıl önce içimden “Barış Akarsu’nun filmi olsa da ben oynasam” diye geçirip menajerime bu arzumu dile getirmiştim. İçime doğmuş gibi menajerime “Ahmet, ben Barış Akarsu’yu oynamak istiyorum. Eğer öyle bir film olursa ben oynamalıyım” dedim. Bu film henüz ortada yoktu. İçimden geçirdikten bir yıl sonra telefonum çaldı ve “Görüşmek istiyoruz” dediler" şeklinde sözlerini tamamladı.