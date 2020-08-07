Barınma için de tercih yapın

Bir taraftan ön kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler için fakültesine yakın bir noktada ev kiralama arayışları da hızlanacak. Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı toplamda 7 milyon civarında olmasına rağmen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı 1 milyon seviyesinde. Farklı şehirlere giden öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldığı özel yurt ve kiralık daireler ise ateş pahası. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre 2017-2018’de üniversitelerde toplam 7 milyon 560 bin 371 öğrenci varken geçen yıl bu sayı bir miktar daha arttı. KYK yurtlarında önceki yıl yaklaşık 700 bin öğrenci barınabildi. Geçen yıl bu sayı 800 bini aştı... İnşa edilen yurtların bitimiyle sayı 1 milyonu aşacak. KYK her yıl yurt kapasitesini artırsa da bazı illerde öğrenci sayısı çok olduğu için talebi karşılamakta zorlanıyor. Bu yıl da başvuru sürecine katılan öğrencilerin büyük bir kısmı yine devlet yurtlarına yerleşemeyeceği için özel yurt ve daireleri tercih edecek.

DOĞRU ADRESLER İÇİN REHBER

Kiralık ev ya da özel yurtlarda barınma masraf kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. İster vakıf olsun ister devlet, hangi üniversitede öğrenim görecekse o bölgeye yakın olan bir yurt veya konutu tercih etmek isteyen öğrenciler için adresin doğru tespit edilmesi, hem bütçe planlamasında hem de okul başarısında büyük rol oynuyor.

HİZMET BEDELLERİ YÜKSELDİ

Bu yılki yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısı, verilen hizmetler ve yurdun yer aldığı bölgeye göre farklılık gösteriyor. Anadolu illerinde aylık fiyatlar bin lira ile 2 bin lira arasında değişirken, bu fiyat Ankara ve İzmir’de 3 bin liraya, İstanbul’da ise özel yurtların bedelleri 6 bin liraya kadar çıkıyor. Genele baktığımızda ise devlet yurduna yerleşemeyen ya da tercih etmeyen öğrenciler aylık bin lira ile 5 bin lira arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını karşılayacak.

OTEL GİBİ KONFORA EN AZ BİN 800 LİRA

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelere yakın konumda inşa edilen ya da dönüştürülen öğrenci yurtlarının bir kısmında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetlere rastlamak mümkün. Talebe bağlı olarak fiyatların da arttığı yurtlarda en fazla iki kişilik odalar yer alıyor. Otel konforunda kurgulanan yurtlarda yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamama ve sauna gibi birimler de bulunuyor. Bunlar için ödenecek bedel ise bin 800 lira seviyesinden başlıyor.

EN ÇOK YURDUN OLDUĞU SEMTLER

En fazla üniversitenin yer aldığı İstanbul’da yurt işletmeciliği son yıllarda bir çok semte yayılmış olsa da, Kağıthane Beyoğlu ve Haliç güzergahının revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede 10’dan fazla vakıf üniversitesi bulunuyor. Şehir genelinde ise Fatih, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar, Ataşehir, Üsküdar, Büyükçekmece ve Beyoğlu’nda bir yığılma olduğunu görüyoruz. Öğrenci yurtları gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel oluşturuyor. İstanbul’da yurt yatırımı açısından rağbet gören bölgeler ise Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu olarak sıralanıyor.

KİRADA AYLIK GİDER EN AZ BİN 500 LİRA

Yurt yerine kiralık daire arayışına girenlerin önceliği ise 1+0 ve 1+1 tipi daireler oluyor. İstanbul’da üniversitesi bulunan semtlerdeki küçük dairelerin kira değerleri geçen yıla göre yüzde 25’e kadar arttı. Bunun üzerine bir de en az yüzde 25- 30 yükselen aidat bedellerini eklediğimizde bin 300 lira sınırından başlayan kiraların 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Eşyalı dairelerde ise bu rakam üç bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

DEPOZİTOSUZ OLMUYOR

Eylül başından itibaren kiraya çıkacak olan öğrenciler için tuzlu sayılacak masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günden güne artıyor. Öğrencilerin ellerini çabuk tutmalarında yarar var.

Üniversitelerin semt dağılımı

● İstanbul Üniversitesi: Avcılar, Bahçeköy, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Çapa, Kadıköy, Laleli, Şişli, Vefa, Vezneciler

● İstanbul Teknik Üniversitesi: Maslak, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla

● Boğaziçi Üniversitesi: Bebek, Kandilli, Kilyos

● Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Fındıklı, Beyoğlu

● Marmara Üniversitesi: Göztepe, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Kartal, Anadoluhisarı, Acıbadem, Bahçelievler, Nişantaşı, Sultanahmet,Beyazıt

● Yıldız Teknik Üniversitesi: Davutpaşa, Beşiktaş, Ayazağa

● Galatasaray Üniversitesi: Ortaköy, Beşiktaş

● Türk-Alman Üniversitesi: Beykoz

● İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Kadıköy, Üsküdar, Maltepe

● Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Üsküdar

● Acıbadem Üniversitesi: Ataşehir, Halkalı

● Ayvansaray Üniversitesi: Balat - Fatih

● Bahçeşehir Üniversitesi: Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli, Galata, Göztepe

● Beykent Üniversitesi: Ayazağa, Beylikdüzü, Taksim

● Beykoz Üniversitesi: Beykoz

● Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Fatih, Eyüpsultan, Sultangazi

● Biruni Üniversitesi: Topkapı

● Doğuş Üniversitesi: Acıbadem, Hasanpaşa

● Cerrahpaşa Üniversitesi: Büyükçekmece

● Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: Fatih, Üsküdar, Çamlıca, Beyoğlu(Haliç)

● Fenerbahçe Üniversitesi: Ataşehir

● Gedik Üniversitesi: Pendik, Kartal

● Haliç Üniversitesi: Beyoğlu (Haliç), Şişhane, Levent

● Işık Üniversitesi: Şile, Maslak

● İbn Haldun Üniversitesi: Başakşehir

● İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Üsküdar

● İstanbul Arel Üniversitesi: Sefaköy

● İstanbul Aydın Üniversitesi: Bahçelievler, Florya, Kadıköy,

● Beşiktaş İstanbul Bilgi Üniversitesi: Şişli, Dolapdere, Alibeyköy

● İstanbul Bilim Üniversitesi: Esentepe, Gayrettepe, Mecidiyeköy

● İstanbul Gelişim Üniversitesi: Avcılar

● İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Esenyurt

● Altınbaş Üniversitesi: Mahmutbey, Bağcılar

● İstanbul Kültür Üniversitesi: Şirinevler, Ataköy (Yenibosna), İncirli

● İstanbul Medipol Üniversitesi: Fatih, Kavacık, Bağcılar

● İstanbul Rumeli Üniversitesi: Silivri

● İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Halkalı, Küçükçekmece

● İstanbul Ticaret Üniversitesi: Sütlüce (Beyoğlu), Küçükyalı

● Kadir Has Üniversitesi: Cibali, Bahçelievler, Selimpaşa

● Koç Üniversitesi: Sarıyer

● Maltepe Üniversitesi: Maltepe

● Nişantaşı Üniversitesi: Maslak, Osmanbey, Eyüpsultan (Sadabad)

● MEF Üniversitesi: Maslak, Sarıyer

● Okan Üniversitesi: Hasanpaşa, Tuzla, Mecidiyeköy, Beyoğlu

● Özyeğin Üniversitesi: Çekmeköy

● Piri Reis Üniversitesi: Tuzla

● Sabancı Üniversitesi: Tuzla

● Üsküdar Üniversitesi: Üsküdar

● Yeditepe Üniversitesi: Kayışdağı, Ataşehir , Göztepe, Koşuyolu

● Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Cevizlibağ (Topkapı)

Aidat ve faturaları unutmayın

●İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir site içerisinde küçük bir daire kiralayan öğrencinin ödeyeceği aidat tutarı 250 liradan başlıyor. Elektrik, su, ısıtma ve diğer fatura bedelleriyle birlikte bu tutar minimum 600 liraya kadar çıkabiliyor.

Oda kiralamalarına dikkat

●Kira yükünü hafifletmek isteyen bazı öğrenciler kiraladığı dairenin diğer odalarını arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih edebiliyor. Zaman zaman da özellikle çok odalı bir konutu kiralayarak diğer odalarını kiraya yoluna gidebiliyor. Yasal olarak sözleşme hükümlerinin dışına çıkacağı için bu tür kiracıların mülk sahipleri tarafından fark edildiğinde diğer odaları kiralayan öğrencilerin sıkıntıya düşebileceklerini şimdiden söyleyelim. Bu nedenle oda kiralama yöntemini tercih etmeden önce imzalayacağınız sözleşmenin muhataplarının kimler olacağına dikkat etmekte yarar var.

YURT MU YOKSA KİRALIK DAİRE Mİ?

Genel olarak yurt fiyatlarını incelediğimizde İstanbul’da bin 400 – 6 bin, Ankara’da bin 400 – 3 bin 500, İzmir’de bin 500 – 3 bin 500, Antalya’da bin 300 - bin 900, Erzurum’da bin 300 – bin 700 lira aralığında bir fiyat skalasının olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin en çok üniversitenin bulunduğu İstanbul’un farklı semtlerinde bir daireyi minimum ve maksimum kaç liraya kiralayabileceğini araştırdığımızda karşımıza şu tablo çıktı:

● Avcılar: 1.300 – 2.800 ● Bahçeköy: 1.600 – 3.000 ● Bakırköy: 2.300 – 4.000 ● Beyazıt: 1.700– 3.000 ● Büyükçekmece: 1.300– 2.250 ● Çapa – Cerrahpaşa: 2.400 – 3.500 ● Kadıköy: 2.000– 3.500 ● Bebek: (Tek oda: 1600) – 1+1: 3.000 ● Beşiktaş: 2.500– 4.000 ● Maslak: 2.500 – 4.000 ● Maçka – Taşkışla: 2.700 – 3.700 ● Tuzla: stüdyo: 900 – 1+1: 1.200 ● Göztepe: 1.800 – 2.500 Bağlarbaşı: 2.000– 2.800 ● Kartal: 1.800 – 3.000 ● Beykoz: 1.600 – 2.400 ● Davutpaşa: 1.600 – 3.000 ● Ayazağa: 1.500 – 2.700 ● Fatih: 1.900 – 3.200 ● Pendik: 1.300 – 2.500 ● Mecidiyeköy: 1.900 – 2.500 ● Sefaköy: 1.400 – 2.800 ● Küçükyalı: 1.600 – 3.000 ● Sütlüce: 1.700 – 3.200 ● Selimpaşa: 1.200 – 2.000