Barınamıyoruz diyenler yalancı çıktı! İşte gerçekler...

İçişleri Bakanlığı "Barınamıyoruz" diyerek yurt sorununa dikkat çekmek amacıyla sokaklarda yatan gençler için açıklama yaptı. Eyleme katılan 127 öğrenciyle ilgili durum gerçekte bakın nasıl...

İçişleri Bakanlığı eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy’deki “Barınamıyoruz” eylemine 127 kişi katıldı. Bu kişilerden 73’ü İstanbul’da ikamet ediyor ve herhangi bir barınma sorunu yok." dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 127 öğrencinin durumuyla ilgili detaylı bilgiler de aktardı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon... İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok." diyerek durumları hakkında şu bilgileri paylaştı:

*"Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı,

*12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu,

*28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi.

*8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı,

*5 şahsın üniversite mezunu,

*1 şahsın da Akademisyen olduğu belirlendi.

*Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.

Belediyeler yardımcı olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenci yurtlarına ilişkin "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar." dedi. 'Barınamıyoruz' eylemlerine değinen Özhaseki "Muhalefetin işi" dedi.

Devlet yurtlarının beş yıldızlı otel konforunda olduğunu vurgulayan Özhaseki, yurt çıkmama ihtimaline karşılık AK Partili belediyelerin öğrencilerin müracaatlarını beklediğini ifade ederek, "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar. Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar." diye konuştu.