  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bari orada yapmasaydın! Benzeriyle karşılaşan Ümit Özdağ'dan iğrençlik
Siyaset

Bari orada yapmasaydın! Benzeriyle karşılaşan Ümit Özdağ'dan iğrençlik

Esnaf ziyareti sırasında kendisine benzeyen bir vatandaş ile karşılaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, her zaman olduğu gibi yine ırkçı tavırlar sergileyerek mülteci düşmanlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:01:00 - 2022-11-26 15:04:28

Mülteci düşmanlığıyla nam salan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kendisine oldukça benzeyen bir restoran çalışanı ile karşılaştı. Her zaman yaptığı gibi burada da mültecilere olan kin ve nefretini kusan Özdağ, çirkin hareketler sergiledi.

"Suriyelileri yollayalım da…"

Kendisine benzeyen vatandaş ile ayaküstü sohbet eden ırkçı Ümit Özdağ, "Benzetiyorlar mı seninle beni? Suriyelileri yollayalım da benzeyelim ne olacak? Yollayacak mıyız Suriyelileri, Afganları? Doğru yollayacağız, siz Zafer diyeceksiniz biz yollayacağız" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!
Medya

Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!

Armağan Çağlayan'ın aşı nedeniyle kanser olabileceğini öne süren ve zorbalık yaptığı günlerde söylediği sözleri geri alan Erol Köse, "Umarım..
Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek
Ekonomi

Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar doğal gaz faturalarını düşünmeye başladı. Gaz referans fiyatından doğal..
Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden
Gündem

Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23