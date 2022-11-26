Bari orada yapmasaydın! Benzeriyle karşılaşan Ümit Özdağ'dan iğrençlik

Mülteci düşmanlığıyla nam salan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında kendisine oldukça benzeyen bir restoran çalışanı ile karşılaştı. Her zaman yaptığı gibi burada da mültecilere olan kin ve nefretini kusan Özdağ, çirkin hareketler sergiledi.

"Suriyelileri yollayalım da…"

Kendisine benzeyen vatandaş ile ayaküstü sohbet eden ırkçı Ümit Özdağ, "Benzetiyorlar mı seninle beni? Suriyelileri yollayalım da benzeyelim ne olacak? Yollayacak mıyız Suriyelileri, Afganları? Doğru yollayacağız, siz Zafer diyeceksiniz biz yollayacağız" dedi.