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Gündem Bari bugün yapmasaydınız! Deprem bölgesi için düzenlenen maçta olaylar çıktı
Gündem

Bari bugün yapmasaydınız! Deprem bölgesi için düzenlenen maçta olaylar çıktı

Geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında olaylar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 23:10:00 -
Bari bugün yapmasaydınız! Deprem bölgesi için düzenlenen maçta olaylar çıktı

Depremzede vatandaşlarımız için sahaya çıkan Kocaelispor ile Sakaryspor'un maçında olaylar yaşandı.

Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı.

Amacın önüne geçen kavga!

Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporlu'yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi. Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı.

Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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