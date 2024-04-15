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Yerel Bardakta kenevir bitkisi yetiştiren şahsa baskın!
Yerel

Bardakta kenevir bitkisi yetiştiren şahsa baskın!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 17:38:00 -
Bardakta kenevir bitkisi yetiştiren şahsa baskın!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bardak içerisine ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, M.Y., isimli bir şahsın kenevir ektiği belirlenmesi üzerine şahsın bulunduğu konuma ekiplerce operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda şahsın karton bardak içerisine diktiği 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bakımı ve sulaması yaparken suçüstü yakalanan M.Y., isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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