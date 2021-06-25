Barcelona'yı bekleyen zor karar! Eğer imzalarsa...

Barcelona'nın Messi ile sözleşme imzalaması halinde kulübün maaş bütçesinde 200 milyon euro civarında indirime gitmesi gerekecek.

Aguero ve Depay gibi yıldızları katan, bunun yanı sıra Messi ile yeni sözleşme görüşmeleri yapan Katalan ekibinin, Arjantinli yıldızla imzalaması halinde maaş bütçesini 200 milyon euro düşürmesi gerekecek.

Marca'nın haberine göre, şu anda Barcelona'nın gelirlerinin büyük bölümü oyuncuların maaşlarına gidiyor. Katalan ekibi Finansal Fair Play anlamında da sıkıntı yaşamamak için Messi ile sözleşme imzalanması halinde maaş bütçesini düşürmesi gerekecek.

Dolayısıyla Barcelona yönetimi, Koeman ile görüşerek yeni sezon planlarında olmayan oyuncularla yollarını ayıracak. Eğer oyuncu ayrılıkları da maaş bütçesini dengelemezse diğer bazı oyunculardan indirim talep edilmesi gerekebilir.

Buna göre Messi ile yapılacak yeni sözleşme sonrasında kulübün en yüksek maaşlı oyuncuların başında gelen Griezmann ile yolların ayrılması bekleniyor.