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Spor Barcelona'nın rakibi küme düştü
Spor

Barcelona'nın rakibi küme düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-29 00:36:00 -
Barcelona'nın rakibi küme düştü

İspanya La Liga'da Barcelona kentinin ikinci büyük takımı olan Espanyol, 37. hafta maçında Valencia ile 2-2 berabere kaldı ve küme düştü.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Valencia ile Espanyol 2-2 berabere kaldı. Espanyol, ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

1 puan yetmedi

Valencia, 38'de Diego Lopez Noguerol'un golüyle öne geçti. Espanyol, 40'ta Cesar Montes ile skoru eşitledi, 50de Martin Braithwaite ile öne geçti. Valencia 90+2'de Samuel Lino ile bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

36 puanla düştüler

Bu sonucun ardından Valencia, haftayı 41 puanla kapattı. 36 puanda kalan Barcelona kentinin takımı Espanyol ise bitime 1 hafta kala küme düştü.

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